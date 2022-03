“A qui le tour ?” par Les Papets Josse, 26 mars 2022, Josse.

“A qui le tour ?” par Les Papets salle polyvalente rue du pont de la môle Josse

2022-03-26 20:30:00 – 2022-03-26 22:00:00 salle polyvalente rue du pont de la môle

Josse Landes Josse

“A qui le tour ?”

Une comédie de Francis Cance

avec Francis Cance (Germain) et Patrice Béziat (Lucien)

Lucien gagne au loto !

Mais que faire de tout cet argent ?

Heureusement que Germain, son colocataire, est là pour lui donner de bons conseils – plus ou moins honnêtes – au milieu des sollicitations soudaines et envahissantes.

Le “pauvre” Lucien va passer par toutes les émotions liées à sa nouvelle notoriété… Entre les coups de téléphone répétés, et les visites intéressées, les deux “compagnons” arriveront-ils à trouver une solution pour retrouver leur tranquillité ?

“A qui le tour ?”, une comédie familiale de Francis Cance sur 2 septuagénaires qui gagnent au loto…

+33 6 84 29 36 33

lespapets

salle polyvalente rue du pont de la môle Josse

