A qui la faute ?, 4 novembre 2022, .

A qui la faute ?



2022-11-04 – 2022-11-04

EUR 8 10 Cet été-là, il avait fait très chaud, vraiment de grosses chaleur, un soleil de plomb ! Et les gens se plaignaient…



Puis un jour il se mit à pleuvoir, une petite pluie fine, puis de plus en plus forte, puis des pluies diluviennes, des pluies torrentielles… On aurait dit un concours de pluies.



Au bout d’un moment le lac a débordé dans la vallée, doucement, ses eaux ont inondé les routes, les maisons, les jardins, les champs et même les cours d’écoles. Les gens étaient furieux. Tout le monde voulait trouver le coupable des inondations. Mais à qui la faute ?



Une petite fille décide alors de partir à l’aventure. Elle affrontera les éléments de la nature afin de découvrir le coupable des inondations.

Dans son aventure, elle remontera la montagne à la rencontre du lac, de la rivière, du torrent et enfin du soleil. Découvrira-t-elle le coupable ?



Compagnie Rêve d’un Soir

Comédie pour enfants de 3 à 8 ans.

Suite à des dérèglements climatiques, une petit fille va aller à la rencontre de la nature…

