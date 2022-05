A qui ai-je l’honneur ? Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

A qui ai-je l’honneur ? Mâcon, 21 juillet 2022, Mâcon. A qui ai-je l’honneur ? Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

2022-07-21 20:00:00 – 2022-07-30 22:30:00 Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon 16 16 EUR Emma est atteinte d’un trouble dissociatif de la personnalité.

Habitée par une multitude de facettes que nous connaissons tous, de Charles Ingalls à Rambo, elle ne s’ennuie jamais. Anthony Paul, psychiatre, est chargé de l’aider à y voir plus clair. Cependant après plusieurs mois d’échec, la situation semble perdue.

Pourtant Emma va faire son apparition. Mais à quel prix ?

Auteur : Romain Franklin

Artistes : Pauline Acard, Anthony Georgeon

Metteur en scène : Yohan Genin kezaco.macon@gmail.com +33 9 88 53 11 77 https://www.billetreduc.com/lieu/macon/kezaco-cafe-theatre/ Emma est atteinte d’un trouble dissociatif de la personnalité.

Habitée par une multitude de facettes que nous connaissons tous, de Charles Ingalls à Rambo, elle ne s’ennuie jamais. Anthony Paul, psychiatre, est chargé de l’aider à y voir plus clair. Cependant après plusieurs mois d’échec, la situation semble perdue.

Pourtant Emma va faire son apparition. Mais à quel prix ?

Auteur : Romain Franklin

Artistes : Pauline Acard, Anthony Georgeon

Metteur en scène : Yohan Genin Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Ville Mâcon lieuville Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

A qui ai-je l’honneur ? Mâcon 2022-07-21 was last modified: by A qui ai-je l’honneur ? Mâcon Mâcon 21 juillet 2022 Maçon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire