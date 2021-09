À quatre mains | Ateliers en famille Fouesnant, 25 octobre 2021, Fouesnant.

À quatre mains | Ateliers en famille 2021-10-25 – 2021-09-04 l’Archipel 1 Rue des Iles

Fouesnant Finistère

Activités en famille

Pendant les vacances de la Toussaint, créez, pratiquez, découvrez ! En binôme enfant/adulte (« à quatre mains »), participez à des ateliers, découvrez de nouvelles techniques et partagez des moments créatifs et ludiques entre générations.

DÉCOUVRIR LA CUISINE SANS CUISSON

ATELIER | CUISINE

Lundi 25 octobre – 10h00

Avec Julie Doaré, Raoul & Barnabé

Binôme enfant (7-11 ans) et adulte

FAIRE DES TOURS DE MAGIE

ATELIER | MAGIE

Lundi 25 octobre – 14h00

Avec Cédric Anjot, Animagic.bzh

Binôme enfant/ado (dès 8 ans) – adulte

CRÉER UN CARILLON EN BAMBOU

ATELIER | LOISIRS CRÉATIFS

Mardi 26 octobre – 10h00

Avec Marie Carpentier, Marie Cultive

Binôme enfant (6-12 ans) et adulte

PRÉPARER SON CALENDRIER DE L’AVENT

ATELIER | LOISIRS CRÉATIFS

Mardi 26 octobre – 14h00

Avec Marie Carpentier, Marie Cultive

Binôme enfant (6-12 ans) et adulte

CRÉER GRÂCE AU PAPIER MÂCHÉ

ATELIER | ARTS PLASTIQUES

Mercredi 27 octobre – 10h00 et 13h30

Avec Meiling Alvarez Marquez, L’Atelier de Meiling

Binôme enfant/ado (dès 6 ans) et adulte

FABRIQUER UNE PILE AU CITRON

ATELIER | SCIENCES

Jeudi 28 octobre – 10h00 et 11h15

Avec Evelyne Baron, Nature en expériences

Binôme enfant (8-11 ans) et adulte

RÉALISER UN TAWASHI

ATELIER | LOISIRS CRÉATIFS

Jeudi 28 octobre – 14h00 et 15h30

Avec Aurélie Müller, Couture et Boutons d’Aur

Binôme enfant (6-10 ans) et adulte

CONCEVOIR UNE CARTE

ATELIER | LOISIR CRÉATIFS

Vendredi 29 octobre – 10h30

Avec Christine Echavidre, Atelier Créatif Quimper

Binôme enfant (dès 5 ans) et adulte

CRÉER UN MOTIF GRÂCE AU « STRING ART »

ATELIER | LOISIRS CRÉATIFS

Vendredi 29 octobre – 14h30

Avec Christine Echavidre, Atelier Créatif Quimper

Binôme enfant/Ado (dès 8 ans) et adulte

Toutes les animations sont gratuites, sur inscription (à partir du 28 septembre 2020) en binôme enfant-adulte auprès de l’accueil de la Médiathèque (02.98.51.14.14 – contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr).

3 ateliers maximum par binôme adulte/enfant.

contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/

Activités en famille

Pendant les vacances de la Toussaint, créez, pratiquez, découvrez ! En binôme enfant/adulte (« à quatre mains »), participez à des ateliers, découvrez de nouvelles techniques et partagez des moments créatifs et ludiques entre générations.

DÉCOUVRIR LA CUISINE SANS CUISSON

ATELIER | CUISINE

Lundi 25 octobre – 10h00

Avec Julie Doaré, Raoul & Barnabé

Binôme enfant (7-11 ans) et adulte

FAIRE DES TOURS DE MAGIE

ATELIER | MAGIE

Lundi 25 octobre – 14h00

Avec Cédric Anjot, Animagic.bzh

Binôme enfant/ado (dès 8 ans) – adulte

CRÉER UN CARILLON EN BAMBOU

ATELIER | LOISIRS CRÉATIFS

Mardi 26 octobre – 10h00

Avec Marie Carpentier, Marie Cultive

Binôme enfant (6-12 ans) et adulte

PRÉPARER SON CALENDRIER DE L’AVENT

ATELIER | LOISIRS CRÉATIFS

Mardi 26 octobre – 14h00

Avec Marie Carpentier, Marie Cultive

Binôme enfant (6-12 ans) et adulte

CRÉER GRÂCE AU PAPIER MÂCHÉ

ATELIER | ARTS PLASTIQUES

Mercredi 27 octobre – 10h00 et 13h30

Avec Meiling Alvarez Marquez, L’Atelier de Meiling

Binôme enfant/ado (dès 6 ans) et adulte

FABRIQUER UNE PILE AU CITRON

ATELIER | SCIENCES

Jeudi 28 octobre – 10h00 et 11h15

Avec Evelyne Baron, Nature en expériences

Binôme enfant (8-11 ans) et adulte

RÉALISER UN TAWASHI

ATELIER | LOISIRS CRÉATIFS

Jeudi 28 octobre – 14h00 et 15h30

Avec Aurélie Müller, Couture et Boutons d’Aur

Binôme enfant (6-10 ans) et adulte

CONCEVOIR UNE CARTE

ATELIER | LOISIR CRÉATIFS

Vendredi 29 octobre – 10h30

Avec Christine Echavidre, Atelier Créatif Quimper

Binôme enfant (dès 5 ans) et adulte

CRÉER UN MOTIF GRÂCE AU « STRING ART »

ATELIER | LOISIRS CRÉATIFS

Vendredi 29 octobre – 14h30

Avec Christine Echavidre, Atelier Créatif Quimper

Binôme enfant/Ado (dès 8 ans) et adulte

Toutes les animations sont gratuites, sur inscription (à partir du 28 septembre 2020) en binôme enfant-adulte auprès de l’accueil de la Médiathèque (02.98.51.14.14 – contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr).

3 ateliers maximum par binôme adulte/enfant.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par