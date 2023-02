Clean-walk naturaliste en bord de Loire à proximité du Pont Thinat Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Clean-walk naturaliste en bord de Loire à proximité du Pont Thinat, 19 février 2023, Orléans. Clean-walk naturaliste en bord de Loire Dimanche 19 février, 14h00 à proximité du Pont Thinat Balade nature en bords de Loire avec ramassage des déchets et sensibilisation sur la faune et la flore des bords de Loire à proximité du Pont Thinat Pont Thinat, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dans le cadre de son Service National Universel (SNU), un jeune de 17 ans propose une sortie sur la gestion des déchets et la sensibilisation sur la faune et la flore des bords de Loire. Cette sortie se tiendra sur les bords de Loire et aura pour objet d’observer la faune et la flore des bords de Loire ainsi que de ramasser les déchets présents sur le parcours.

La sortie démarrera sous le pont Thinat jusqu’au pont Georges V.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T14:00:00+01:00

2023-02-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu à proximité du Pont Thinat Adresse Pont Thinat, Orléans Ville Orléans Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville à proximité du Pont Thinat Orléans Departement Loiret

à proximité du Pont Thinat Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Clean-walk naturaliste en bord de Loire à proximité du Pont Thinat 2023-02-19 was last modified: by Clean-walk naturaliste en bord de Loire à proximité du Pont Thinat à proximité du Pont Thinat 19 février 2023 à proximité du Pont Thinat Orléans orléans

Orléans Loiret