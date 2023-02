Initiation à la mycologie A proximité du Domaine de la Grue, stationnement possible à gauche du chemin en direction du centre Frémainville Catégories d’Évènement: Frémainville

Initiation à la mycologie A proximité du Domaine de la Grue, stationnement possible à gauche du chemin en direction du centre, 22 octobre 2023, Frémainville. Initiation à la mycologie Dimanche 22 octobre, 09h30 A proximité du Domaine de la Grue, stationnement possible à gauche du chemin en direction du centre Il n’y a pas de recette miracle pour reconnaître les champignons ! Il faut minutieusement les observer pour espérer mettre un nom sur un spécimen. Durant une matinée, un spécialiste vous initiera à la connaissance générale des champignons et de leur mode de vie ! La promenade terminée, vous ferez le point sur les récoltes. A proximité du Domaine de la Grue, stationnement possible à gauche du chemin en direction du centre 24 Chemin de la Grue 95450 Frémainville Frémainville 95450 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

