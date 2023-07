La Basse Cour A proximité de l’Abbaye Baume-les-Dames, 12 juillet 2023, Baume-les-Dames.

Baume-les-Dames,Doubs

Ancien prieuré de la Confrérie de la Croix, la Basse Cour est un monument construit au XVIIe siècle dans un style architectural remarquable..

A proximité de l’Abbaye Quai du canal

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Former priory of the Confraternity of the Cross, the Basse Cour is a monument built in the 17th century in a remarkable architectural style.

Antiguo priorato de la Cofradía de la Cruz, la Basse Cour es un monumento construido en el siglo XVII con un notable estilo arquitectónico.

Das ehemalige Priorat der Kreuzbruderschaft Basse Cour ist ein Denkmal, das im 17. Jahrhundert in einem bemerkenswerten architektonischen Stil erba…

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS