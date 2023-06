Ciné Belle Etoile « Truman Show, de Peter Weir A proximité de la salle polyvalente Loupiac, 22 juillet 2023, Loupiac.

Loupiac,Lot

Un classique du cinéma. Dans sa petite vie paisible, Truman étouffe et la nuit l’angoisse le submerge, il se sent observé… Film à la tombée de la nuit.

Randonnées, repas partagé.

À proximité de la salle polyvalente. Tout public. Gratuit. Buvette..

2023-07-22 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-22 . EUR.

A proximité de la salle polyvalente

Loupiac 46350 Lot Occitanie



A cinema classic. In his quiet little life, Truman suffocates, and at night anxiety overwhelms him; he feels watched? Film at dusk.

Hiking, shared meal.

Near the village hall. Open to all. Free admission. Refreshment bar.

Un clásico del cine. En su pequeña y tranquila vida, Truman se asfixia y por la noche la ansiedad le invade, se siente observado? Película al atardecer.

Senderismo, comida compartida.

Cerca del ayuntamiento. Abierto a todos. Entrada libre. Bar.

Ein Klassiker der Filmgeschichte. Truman erstickt in seinem kleinen, friedlichen Leben und nachts überkommt ihn die Angst, er fühlt sich beobachtet Film bei Einbruch der Dunkelheit.

Wanderungen, gemeinsames Essen.

In der Nähe der Mehrzweckhalle. Für alle Altersgruppen. Es ist kostenlos. Getränkeausschank.

