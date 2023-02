Balade nocturne pour apprendre à s’orienter grâce aux étoiles A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Vert-Saint-Denis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Balade nocturne pour apprendre à s’orienter grâce aux étoiles A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière, 1 décembre 2023, Vert-Saint-Denis. Balade nocturne pour apprendre à s’orienter grâce aux étoiles Vendredi 1 décembre, 18h00 A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Il est proposé de développer une approche sensorielle particulière dans le milieu naturel forestier, de vivre une expérience en totale immersion au fil des saisons tout en découvrant la faune nocturne à différents moments de la nuit.

Nous proposerons aux participants des objectifs liés à la saisonnalité et au moment de la nuit que nous explorerons. Nous partirons en groupe silencieux pour découvrir la forêt, en mobilisant tous nos sens pour vivre une nouvelle expérience immersive. Au début de la séance, nous ferons quelques exercices ou jeux pour prendre de nouveau repères, afin de surmonter nos appréhensions naturelles liées à l’obscurité. Une pause sera prévue au milieu du parcours pour prendre le temps de se mettre en connexion avec l’énergie de la forêt pendant la nuit, en buvant une boisson chaude. A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Route départementale 346, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T17:00:00+00:00 – 2023-12-01T19:30:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Vert-Saint-Denis Autres Lieu A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Adresse Route départementale 346, 77240 Vert-Saint-Denis Ville Vert-Saint-Denis Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Vert-Saint-Denis Departement Seine-et-Marne

