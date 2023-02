Dans le cadre de Nuits des Forêts : Forêt qui es-tu ? A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Vert-Saint-Denis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Dans le cadre de Nuits des Forêts : Forêt qui es-tu ? A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière, 10 juin 2023 07:00, Vert-Saint-Denis. Dans le cadre de Nuits des Forêts : Forêt qui es-tu ? Samedi 10 juin, 09h00 A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Partez à la découverte des habitants de la forêt : arbres, mousses, champignons, mammifères, oiseaux, petites bêtes… Au cours d’une promenade dans la forêt régionale de Bréviande, décryptez les différents indices de présence d’animaux : empreintes, plumes, pelotes de réjection, restes de repas, excréments… En participant à la construction d’une pyramide écologique à partir de la chaîne alimentaire, vous comprendrez que la forêt est un lieu fragile qui doit être protégé. En bonus à l’occasion du Festival « Nuits des Forêts » : à la fin de l’animation, intervention d’un garde équestre d’Île-de-France Nature qui vous présentera son métier. A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Route départementale 346, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

