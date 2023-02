Balade matinale à l’aube pour vivre le réveil des oiseaux A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Vert-Saint-Denis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Balade matinale à l’aube pour vivre le réveil des oiseaux A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière, 16 avril 2023, Vert-Saint-Denis. Balade matinale à l’aube pour vivre le réveil des oiseaux Dimanche 16 avril, 05h30 A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Mobilisez vos sens pour vivre une expérience en totale immersion dans la forêt! Après quelques exercices et jeux pour surmonter ses éventuelles appréhensions naturelles liées à l’obscurité, le parcours se déroulera au coeur de la forêt, au rythme du réveil des oiseaux. A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Route départementale 346, 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T03:30:00+00:00 – 2023-04-16T06:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Vert-Saint-Denis Autres Lieu A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Adresse Route départementale 346, 77240 Vert-Saint-Denis Ville Vert-Saint-Denis Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville A proximité de la Maison forestière de Bréviande, devant la barrière forestière Vert-Saint-Denis Departement Seine-et-Marne

