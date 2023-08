CANIFUN, LA JOURNÉE DU CHIEN A proximité de Dinopedia Parc Mende, 23 septembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Le village sera ouvert le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 17h.

Il sera composé de stand avec des entreprises du monde canin.

Le village sera un endroit convivial où vous pourrez passer du temps avec votre chien et vos amis pour profiter à f….

2023-09-23 fin : 2023-09-23 17:00:00. EUR.

A proximité de Dinopedia Parc Causse de Mende

Mende 48000 Lozère Occitanie



The village will be open on Saturday from 9am to 7pm and on Sunday from 9am to 5pm.

It will feature booths with companies from the canine world.

The village will be a convivial place where you can spend time with your dog and your friends, and enjoy the f…

El village estará abierto el sábado de 9.00 a 19.00 horas y el domingo de 9.00 a 17.00 horas.

Contará con stands de empresas del mundo canino.

El village será un lugar acogedor donde podrá pasar tiempo con su perro y sus amigos y disfrutar al máximo del espectáculo.

Das Dorf ist am Samstag von 9:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Es wird aus Ständen mit Unternehmen aus der Hundewelt bestehen.

Das Dorf wird ein geselliger Ort sein, an dem Sie Zeit mit Ihrem Hund und Ihren Freunden verbringen können, um die Zeit mit ihnen zu genießen.

