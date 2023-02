À propos de sculpture – 6e édition Rue d’Argouges, 19 mai 2023, Gratot Gratot.

À propos de sculpture – 6e édition

Château de Gratot Rue d’Argouges Gratot Manche Rue d’Argouges Château de Gratot

2023-05-19 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-19 19:00:00 19:00:00

Rue d’Argouges Château de Gratot

Gratot

Manche

Gratot

Les œuvres investiront tous les espaces, de la pelouse aux logis en passant par les douves, et se dévoileront sous de nouvelles formes et matières, de la plus petite à la plus monumentale.

Les œuvres investiront tous les espaces, de la pelouse aux logis en passant par les douves, et se dévoileront sous de nouvelles formes et matières, de la plus petite à la plus monumentale.

contact@chateaugratot.com http://www.chateaugratot.com/

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot

dernière mise à jour : 2023-02-16 par