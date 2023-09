Quinzaine Occitane – Lasgastina – Spectacle enfants à préciser, Meilhan-sur-Garonne (47), 6 octobre 2023, .

Vendredi 6 octobre 16h30 ou 18h30 Meilhan-sur-Garonne Maison du temps libre

Spectacle jeune public 2 à 5 ans L Lagastina fait son spectacle !

Un spectacle coloré qui fait entrer en résonnance la danse contemporaine, la musique et la langue pour découvrir l’Occitan, tout simplement !Proposé par : Le collectif QOUM. Trois artistes : Aurore Di Bianco danseuse et pédagogue en danse, Dorra Ben Chaabane danseuse et pédagogue en langues et en danse, Lucia Roulet-Bucquet musicienne et pédagogue bilingue français-occitan. Découvrir l’Occitan, à travers ses sons, le langage du corps et la musique.

LAGASTINA vous entraîne dans son petit monde en chansons, en danse et en musique.

Public concerné : Jeune public, Familial. À partir de 2 ans. Durée : Environ 30 minutes.

Enfant 3€, 1 accompagnateur gratuit

Réservation avant le 04/10 au 05 53 41 32 43.

2023-10-06T16:30:00+02:00 – 2023-10-06T20:30:00+02:00

