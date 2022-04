A portrait without borders – Kaleider Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-04-23 12:00:00 12:00:00 – 2022-04-30 19:00:00 19:00:00

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône “A portrait without borders” place des inconnus côte à côte, simultanément présents, ensemble et pourtant séparés pour créer une immense fresque murale composée de nombreux visages.



Lieux publics vous invite à vous laisser dessiner par l’Intelligence Artificielle de Kaleider.



Pour vous prendre en photo : https://portraitwithoutborders.com/marseille

