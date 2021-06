A portée des cimes, concert du nouvel an Bergerac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bergerac.

A portée des cimes, concert du nouvel an 2021-06-19 – 2021-06-19 Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet

Bergerac Dordogne Bergerac

Musique.Lieu de légendes, de folklore, de solitude et de refuge, la montagne a inspiré nombre d’artistes attirés par cette immensité silencieuse, les doux chants harmonieux des ruisseaux et torrents, le bruissement du vent sur les alpages ou balayant la cime des mélèzes, les clarines des troupeaux montant joyeusement à l’estive.

Les légendes se perdent entre lacs, forêts et sommets, transmises de génération en génération, mises en musique, devenues parfois chants traditionnels, elles se fondent avec l’histoire locale.

La montagne nous invite à l’écouter !

Au travers de ses pics insaisissables aux crêtes enneigées, de ses vallées paisibles et de ses verts pâturages, la montagne nous attend. Vous la pensez endormie, elle se réveille avec le fracas assourdissant d’une avalanche, d’une chute de pierres ou encore d’un orage résonnant entre deux vallées dont l’écho se répercute à l’infini.

+33 5 53 57 71 51

UMB