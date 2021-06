À POILS Mairie du 5e arrondissement, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 2 au 3 juillet 2021 :

vendredi de 18h à 19h

et samedi de 16h à 17h

payant

Entre-sort pour tout-petits et gros bras velus

Ils sont plutôt bourrus, ces trois gaillards au look rock’n’roll, vêtus de cuir. Leur métier ? Décharger des caisses de matériel technique et installer ce dernier pour les concerts. Pourtant, lorsque arrive l’heure de présenter un spectacle à l’assemblée d’enfants et d’adultes qui a fait le déplacement, le trio décide de se lancer. Chacun se trouve mis illico à contribution. Et c’est parti pour la fabrication collective d’une incroyable cabane, d’une sorte de grande boîte à surprise, en un mot : d’une « Poilosphère » ! Chemin faisant, les durs à cuire dévoilent une délicate attention et une sensibilité inattendue envers les plus jeunes. Alice Laloy a concocté la rencontre insolite entre des ours mal léchés et les très jeunes enfants. Après Pinocchio (live), présenté à la Biennale internationale des arts de la marionnette de 2019, la metteuse en scène, qui puise l’inspiration dans la matière, met à l’honneur le crin et les postiches pour exalter une poésie tactile de la douceur. Oscillant entre l’art brut et l’attraction foraine, À poils ! réveille notre soif de tendresse. Car comme le chantait joliment Bourvil, « vivre sans tendresse, il n’en est pas question », quels que soient son âge et son genre.

Spectacles -> Jeune public

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon Paris 75005

10 : Maubert – Mutualité (504m) 10 : Cardinal Lemoine (505m)



Contact :Le Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette 0184794444 contact@lemouffetard.com http://lemouffetard.com https://www.facebook.com/LeMouffetardTAM/ https://twitter.com/LeMouffetardTAM0184794444 contact@lemouffetard.com

Spectacles -> Jeune public En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-02T18:00:00+02:00_2021-07-02T19:00:00+02:00;2021-07-03T16:00:00+02:00_2021-07-03T17:00:00+02:00

Loïc Le Gall