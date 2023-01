À poils Lannion Lannion Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Lannion Avec un tel nom de spectacle, Alice Laloy donne le La ! Un malentendu plein de tendresse : mettons un gros barbu tatoué face à un enfant de 3 ans, le plus dur à cuire n’est pas celui qu’on pense…

Ici, rien ne se déroule comme prévu. Pas de décor, pas de gradins, rien ne semble avoir été préparé pour le spectacle promis. À la place, les enfants se retrouvent face à trois techniciens en train de monter la scène. Mais les masques vont tomber peu à peu, ces trois faux durs à cuir (clouté) vont révéler une tendresse insoupçonnée… Mettre déjà les enfants face à l’inattendu, parier sur l’impromptu du spectacle vivant, voici le défi d’Alice Laloy ! Les poils éponymes, ils sont partout : à foison sur le visage des roadies, ils intriguent autant qu’ils intimident. Mais le poil, c’est aussi la matière douce où l’on peut se lover. Et l’espace scénographique se métamorphose au cours du spectacle, devenant un cocon qui enveloppe les bambins, pour une éphémère communion

autour de totems de peluche. Un Molière, reconnue par l’Institut international de la marionnette, l’audace d’Alice Laloy a déjà été primée plusieurs fois. De sa formation initiale de costumière, la jeune femme conserve le goût des matières qu’elle aime triturer autant que les codes du spectacle jeune public traditionnel.

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

