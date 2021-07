A pied vers Milliau Trébeurden, 23 août 2021-23 août 2021, Trébeurden.

A pied vers Milliau 2021-08-23 12:30:00 – 2021-08-23 14:30:00 parking bureau du port île Milliau

Trébeurden Côtes d’Armor

Nous profiterons d’une grande marée basse pour traverser le petit chenal et nous rendre sur l’île et profiter de la lande pour s’initier à la botanique et admirer un dolmen face à la mer et ses îlots de sable blanc… Chaussures de marche

dernière mise à jour : 2021-05-12 par