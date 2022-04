A PIED OU EN VÉLO La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14

La Salvetat-sur-Agout Hérault La Salvetat-sur-Agout EUR 15 15 A pied ou en vélo, Le Comité d’animations vous emmène au coeur de la nature, dans les forêts de Combesalat vers le Roc de ST Martin. A midi, halte à la ferme de Malescalier pour un repas paysan : 15 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin et café). Randonneurs : RDV à 10 h au Col de la Barraque (rte de st Pons, emb. de Combesalat)

parcours : 12 km difficulté : moyen. Vététistes : RDV à 10 h à la salle des fêtes

Parcours : 25 km pour les vélos musculaires

33 km pour les vélos électriques Inscription obligatoire avant le 8 mai à la Presse de La Salvetat

