A pied ! Circuit des Girouettes Laroche-Saint-Cydroine

Yonne

A pied ! Circuit des Girouettes
parking des Carrières 48 rue Emile Tabarant Laroche-Saint-Cydroine
2022-06-11

2022-06-11 – 2022-06-11 parking des Carrières 48 rue Emile Tabarant

Partez à la découverte de Laroche-Saint-Cydroine en repérant tout au long du parcours les 16 girouettes répertoriées. 
Rendez-vous à 14h sur le parking des Carrières, en face de l'Hôtel-Restaurant Aux Rives de l'Yonne
Pré-inscription obligatoire à l'Office de Tourisme
5 €/personne – gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans (accompagnés d'un adulte)
ot.migennes@wanadoo.fr +33 3 86 80 03 70 https://www.tourisme-migennois.fr/

