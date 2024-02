A peu près égal à Einstein ? Le Molay-Littry, vendredi 22 mars 2024.

A peu près égal à Einstein ? Le Molay-Littry Calvados

Mêlant le vrai et le faux, le sérieux et l’humour, Titus vous embarque dans un test d’intelligence grandeur nature.

Ce spectacle théâtral vaguement scientifique et néanmoins poétique cherche à comprendre ce qu’est l’intelligence. Cette exploration cognitive se nourrit d’informations scientifiques, de récits, de souvenirs, de questionnements… Y cohabitent science et récit, vrai et faux, sérieux et humour.

Autres informations Cette exploration est proposée au public comme la réflexion personnelle de Titus. Il interprète ce personnage qui tente d’expliquer ce qu’est l’intelligence. Son double en quelque sorte, qui s’adresse directement au public affranchi du 4e mur.

Dans le souci de ne pas faire trop intelligent, le spectacle intègre une petite dose de bêtise. C’est important de ne pas négliger la bêtise. Imaginez un spectacle où la bêtise n’existerait pas. Il faut accepter une part de bêtise pour mieux vouloir la dépasser.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

salle des fetes

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr

