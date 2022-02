A Petralbinca Pietralba Pietralba Catégories d’évènement: Corse

Pietralba

A Petralbinca Pietralba, 5 juin 2022, Pietralba. A Petralbinca Pietralba

2022-06-05 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-05 15:00:00 15:00:00

Pietralba Corse Pietralba EUR 20 20 Pour les amateurs de sensations fortes et de sports, Ghjuventù Petralbinca vous propose deux trails et une marche sportive. L’occasion de se dépasser et de découvrir des paysages magnifiques dans les montagnes de Pietralba et de Casenove. +33 6 85 02 86 22 Pietralba

dernière mise à jour : 2021-10-18 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne

Détails Catégories d’évènement: Corse, Pietralba Autres Lieu Pietralba Adresse Ville Pietralba lieuville Pietralba Departement Corse

Pietralba Pietralba Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pietralba/

A Petralbinca Pietralba 2022-06-05 was last modified: by A Petralbinca Pietralba Pietralba 5 juin 2022 corse Pietralba

Pietralba Corse