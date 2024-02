À petits pas Mucem Marseille 2e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

Les vacances d’hiver en famille.Enfants

Pendant les vacances d’hiver, on se retrouve en famille au Mucem pour des visites chaleureuses et un spectacle enchanteur pour les tout-petits !



• Baby Mezzé

Visite sensorielle pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Samedi 24 février à 10h30

Lundi 26 février à 10h30

Mercredi 28 février à 10h30

Vendredi 1er mars à 10h30

Lundi 4 mars à 10h30

Vendredi 8 mars à 10h30



En collaboration avec la Cie L’air de dire.

Cette visite de l’exposition Le grand Mezzé spécialement adaptée pour les tout-petits les aidera à éveiller leurs sens et leur curiosité.



On y croisera une drôle de poule, on y entendra des comptines et on y trouvera des œufs à colorier à rapporter à la maison.







• Mini-Mezzé, la folle histoire de Galavar

Visite contée pour les enfants de 3 à 6 ans

Dimanche 25 février à 16h30

Mercredi 28 février à 16h30

Jeudi 29 février à 16h30

Samedi 2 mars à 16h30

Samedi 9 mars à 15h00



En collaboration avec la Cie L’air de dire



Lors de cette visite contée, on redécouvre l’exposition Le grand Mezzé à travers l’histoire de Galavar, un petit garçon qui aime beaucoup manger, surtout des pizzas et des sucreries ! Mais une nuit, il découvre la maison de la sorcière Falafolle…



Marionnettes et théâtre d’objet viendront animer cette visite adaptée aux plus petits !





• Entrelacs

Spectacle à partir de 2 ans

Abandonnez-vous dans ce cocon qui nous rassemble…

Mercredi 6 mars à 15h et 16h30

Jeudi 7 mars à 10h30, 15h et 16h30



Cie Anima Théâtre

Un accueil attentionné, des fils rouges suspendus, une assise molletonnée… Entrelacs commence avant votre entrée dans la salle. Les premiers liens sont noués. Abandonnez-vous dans ce cocon qui nous rassemble…

Le spectacle (qui est tout autant une installation) parle de liens, ceux qui unissent les êtres, et plus particulièrement ceux qui unissent les parents et leurs enfants.

Les fils tendus, tricotés, brodés, tissés, véritables sculptures textiles librement inspirées des dessins de Louise Bourgeois, sont la trame de ces entrecroisements humains et artistiques. Ici, petits et grands peuvent prendre le temps de la découverte ! EUR.

