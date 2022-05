A PETITS PAS D’TOILES

2022-10-09 – 2022-10-09 La MJC vous propose un temps d’éveil artistique autour des expositions,

pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte responsable de l’enfant tout au long de l’atelier. Samedi matin, une fois par exposition de 10h00 à 11h30, venez-vous exprimez à la MJC.Onet ! Gratuit et ouvert à tous. Une exposition, un artiste, un atelier ! Entre rencontre, partage et convivialité, l’artiste du mois et un animateur vous accueillent. Pas de compétences spécifiques, l’enfant et l’adulte qui l’accompagne pourront expérimenter et tous les sens seront sollicités ! Chaque enfant a la possibilité d’emporter chez lui ce qu’il a créé. Ce qui aura été réalisé collectivement sera exposé à la MJC. Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail mjc@onet-le-chateau.fr ou bien par téléphone au 05.65.77.16.00 Premier atelier : Samedi 09 octobre de 10h à 11h30 avec Élodie Mitaine Atelier artistique famille La MJC vous propose un temps d’éveil artistique autour des expositions,

La MJC vous propose un temps d'éveil artistique autour des expositions,

pour les enfants à partir de 3 ans, accompagnés d'un adulte responsable de l'enfant tout au long de l'atelier. Samedi matin, une fois par exposition de 10h00 à 11h30, venez-vous exprimez à la MJC.Onet ! Gratuit et ouvert à tous. Une exposition, un artiste, un atelier ! Entre rencontre, partage et convivialité, l'artiste du mois et un animateur vous accueillent. Pas de compétences spécifiques, l'enfant et l'adulte qui l'accompagne pourront expérimenter et tous les sens seront sollicités ! Chaque enfant a la possibilité d'emporter chez lui ce qu'il a créé. Ce qui aura été réalisé collectivement sera exposé à la MJC. Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail mjc@onet-le-chateau.fr ou bien par téléphone au 05.65.77.16.00 Premier atelier : Samedi 09 octobre de 10h à 11h30 avec Élodie Mitaine

