À perte de ciel – Printemps des poètes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

À perte de ciel – Printemps des poètes Médiathèque José Cabanis, 2 avril 2022, Toulouse. À perte de ciel – Printemps des poètes

Médiathèque José Cabanis, le samedi 2 avril à 16:00

Récital de poésies à partir d’extraits d’À perte de ciel, La baie vitrée, Les épiphaniques et La Bretagne sans permis d’Yvon Le Men. Depuis Vie (1974), écrire et dire sont les métiers d’ Yvon Le Men : « L’écriture, c’est la solitude et l’absence. La scène, c’est la présence et le partage. J’ai besoin de ces deux chemins. » En 1992, il crée les rencontres Il fait un temps de poème, à Lannion où il vit. En 1997, il ouvre un espace dédié à la poésie au festival Étonnants Voyageurs. Il est l’auteur d’une œuvre poétique importante à laquelle s’ajoutent onze récits et deux romans. Ses poèmes sont traduits dans une vingtaine de langues. En 2019 il reçoit Le Prix Goncourt de la Poésie. Lecture suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Ombres Blanches. Médiathèque José Cabanis – Grand Auditorium (niveau -1) Récital de poésies à partir d’extraits d’À perte de ciel, La baie vitrée, Les épiphaniques et La Bretagne sans permis d’Yvon Le Men. Depuis Vie (1974), écrire et dire sont les métiers d’ Yvon Le Men : Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

À perte de ciel – Printemps des poètes Médiathèque José Cabanis 2022-04-02 was last modified: by À perte de ciel – Printemps des poètes Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 2 avril 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne