A pas perdus sur les rives de la Leyre Relais nature Le Teich, jeudi 25 avril 2024.

A pas perdus sur les rives de la Leyre Relais nature Le Teich Gironde

Aucun repère, ni fléchage, ni lieu-dit pour cette balade de 5 km (idéale pour les familles) vous êtes accompagnés par Jean, notre « raconteur de Pays » qui vous parle du Bassin comme personne car ce Bassin il le connaît et surtout il l’aime

La Leyre qu’on appelle « petite Amazone », traverse la forêt landaise pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon, ses rives constituent un milieu naturel d’exception vous serez au cœur d’une forêt luxuriante, et vous découvrirez une flore riche et sauvage.

Vous continuez sur un sentier emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle pour y faire une petite halte tandis que Jean vous raconte son histoire et ses mystères…. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 12:00:00

Relais nature Avenue de la Côte d’Argent

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine leteichtourisme@agglo-cobas.fr

