Atelier Phase, le vendredi 21 janvier 2022 à 15:30 Nombre limité à 20

Le temps d’une rencontre les enfants du Sessad Marcel Foucault expose et raconte leurs œuvres végétales Atelier Phase 1 rue Achille Bege 34090 Montpellier Montpellier Centre Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T15:30:00 2022-01-21T16:30:00

