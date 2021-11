Privas Médiathèque Jacques Dupin Ardèche, Privas À pas de loup, les p’tits loups ! Médiathèque Jacques Dupin Privas Catégories d’évènement: Ardèche

Médiathèque Jacques Dupin, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

À pas de loup, la nuit tombe. Page à page alors que les étoiles scintillent, venez écouter des histoires pour entrer doucement dans la nuit. Lectures pour les 0-3 ans.

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:20:00

