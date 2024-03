À pas de loup dans les terres de brandes Mairie Saint-Laurent-de-Jourdes Saint-Laurent-de-Jourdes, dimanche 24 mars 2024.

À pas de loup dans les terres de brandes Cheminons dans ces terres mystérieuses, paysages d’antan devenus si rares et protégés, à la recherche de ses habitants tout aussi mystérieux et discrets, de traces et indices, d’usages de la brande. Dimanche 24 mars, 14h30 Mairie Saint-Laurent-de-Jourdes Gratuit – Sans inscription – Prévoir bonnes chaussures – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53 – Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire – Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Cheminons dans ces terres mystérieuses, paysages d’antan devenus si rares et protégés. Partons ensemble à la recherche de ses habitants tout aussi mystérieux et discrets, donnant de la vie dans ce milieu si fermé. Traces et indices, usages de la brande d’hier et d’aujourd’hui et diversité végétale rythmeront cette balade.

