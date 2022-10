A pas de loup

Caché sous un arbre, bébé loup a peur. Madame la Chouette, Monsieur hérisson et Fifi l’écureuil veillent sur lui et vont l’aider à faire ses premiers pas au cœur de la forêt.



A pas de loup est un spectacle musical et interactif pour chanter et s’émerveiller au son des oiseaux et des animaux de la forêt.



Cie La Petite Mélodie

Dès 9 mois



