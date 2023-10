Bal folk avec La Réveilleuse et La Sylva à partir de la mairie suivre la voie ferrée durant 1km, Vions (73) Bal folk avec La Réveilleuse et La Sylva à partir de la mairie suivre la voie ferrée durant 1km, Vions (73), 28 janvier 2024, . Bal folk avec La Réveilleuse et La Sylva Dimanche 28 janvier 2024, 11h00 à partir de la mairie suivre la voie ferrée durant 1km, Vions (73) 15€ – 12€ (adhérents et réduits) Bal folk d’Hiver Dimanche 28 Janvier 2024 à la salle des fêtes de VIONS (73) Coordonnées GPS de la salle 45.829731, 5.798727 * 10h30/12h30 Bœuf dansant * 12h30 Apéro et Repas partagé * 14h30/18h30 Bal folk animé par les groupes La Réveilleuse et La Sylva Plus de détails sur notre site https://www.louvfolk.com/activit%C3%A9s/stages-bals/ source : événement Bal folk avec La Réveilleuse et La Sylva publié sur AgendaTrad à partir de la mairie suivre la voie ferrée durant 1km, Vions (73) Rue de La Muraille

