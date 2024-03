A Paris, la culture fête les Jeux, lundi 1 avril 2024.

Du lundi 01 avril 2024 au dimanche 08 septembre 2024 :

.Tout public. gratuit

Ville-hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la Ville de Paris s’est pleinement engagée dès 2021 dans l’Olympiade culturelle afin de faire dialoguer les secteurs sportifs et culturels. Découvrez toute la programmation !

Nuit Blanche, festival Formes

Olympiques, programmation 100% JOP dans les bibliothèques, cours de sport

dans les établissements culturels et nouveaux programmes d’éducation artistique

et de résidences d’artistes : tous les acteurs culturels parisiens se sont

emparés des Jeux pour proposer une programmation ambitieuse, joyeuse, festive

et majoritairement gratuite pour les Parisiennes et Parisiens.

En 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle

exceptionnelle que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de

renommée internationale comme Claire Tancons, Mohammed El Khatib, Benjamin

Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, ils investiront

l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de

ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera pendant tout

l’été et dans chaque arrondissement des sites de festivités dans le cadre de

« Paris fête les Jeux ». Retransmission des épreuves, cours de sport,

spectacles et animations gratuites, les Parisiens et visiteurs du monde entier vivront

à l’heure de la ferveur parisienne.

Plus d’infos sur l’Olympiade Culturelle

Plusieurs lieux dans Paris

Contact : https://www.paris.fr/pages/avec-l-olympiade-culturelle-les-parisien-ne-s-se-mobilisent-autour-des-jeux-21312

