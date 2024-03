À Pâques, la chasse aux œufs revient à Bercy Village bercy village Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 12h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Une chasse aux oeufs de Pâques à Bercy Village.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, Bercy Village lance une chasse aux lapins de Pâques ce mercredi 27 mars. À cette occasion, tous les chasseurs en herbe sont invités à venir participer à cette animation gratuite où ils partiront à la recherche de 15 figurines en forme de lapin pour tenter de gagner une surprise ultra-gourmande.

UNE CHASSE AUX FIGURINES A BERCY VILLAGE

Cette année, Bercy Village convie petits et grands à partir à la recherche de 15 lapins se livrant à une partie de cache-cache dans les vitrines des enseignes. Fusionnant virtuel et réel, le jeu de piste s’adresse à tous les amateurs d’enquêtes et de chocolats qui souhaitent tenter de gagner une surprise gourmande.

Pour les retrouver, les participants devront, depuis leur smartphone, se connecter à la plateforme de jeu créée spécialement pour l’occasion en scannant un QR code à l’espace d’accueil situé dans la Cour Saint-Emilion.

À la fin de la chasse, chaque participant ayant réussi à retrouver tous les trésors et à les indiquer sur la plateforme pourront revenir au point de départ et auront la chance de recevoir un délicieux lapin en chocolat de la boutique Chocolat Bar Lindt de Bercy Village.

ALORS… QUI SERONT LES PLUS CHANCEUX ?

bercy village 28 rue François Truffaut 75012

Contact :

Bercy Village