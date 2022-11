A.O.C de l’égalité « Marche ou Rêve » Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

A.O.C de l'égalité « Marche ou Rêve »

Lot-et-Garonne La Rockschool Marmande organise son premier A.O.C de l’égalité intitulé « Marche ou Rêve » en partenariat avec l’Alif, le lycée Val de Garonne, les partenaires TERRADOR jeunesse et le Théâtre Comoedia de Marmande.

La thématique est la suivante : « Dans un monde en pleine mutation, entre interrogations sur l’avenir et crises systémiques, comment les jeunes d’aujourd’hui écrivent leur futur et se projettent ? Quelles sont leurs aspirations ? leurs problématiques? Et leurs soutiens sur un territoire mi rural/mi urbain. »

Programme :

– de 16h30 à 17h30 : Open MIC avec des jeunes artistes rap du territoire (5 à 7 crew, Diad, Hvdes…)

– de 17h30 à 19h : Débat/Échange, animé par Sabrina Petitjean de la Rock School et Odile Clincon de l’Ades. Le sociologue Boris Teruel sera également présent pour un éclairage scientifique.

– de 19h à 20h : Pot de clôture.

