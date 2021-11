A Nublo Théâtre de la Ville – Abbesses, 30 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 30 mai au 1 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi de 20h à 21h

payant

Une aventure sensorielle et intime où le théâtre est expérimenté comme un microclimat.

La scène envisagée comme un espace sensible. Où quand le plateau vide d’acteur devient un paysage nuageux soumis à de subtiles variations atmosphériques. Avec A Nublo, un nuage, leur première création commune, Edurne Rubio (+) et Maria Jerez, deux artistes évoluant à la frontière des arts visuels, de la performance et du théâtre, confrontent le spectateur aux phénomènes climatiques et géologiques d’une vallée encaissée obéissant aux lois de la nature. En introduisant ainsi dans le monde clos de la scène ce qui se trouve habituellement à l’extérieur, elles bousculent les perspectives comme si nos rapports habituels de perception se trouvaient d’un coup inversés. Jouant de cette tension entre monde intérieur et extérieur, le spectacle pointe vers une indicible et paradoxale troisième dimension – à la fois de plus en plus présente et mystérieuse, archaïque et futuriste.

Spectacles -> Théâtre

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m) Bus 28, 42, 73, 80, 83 et 93



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Spectacles -> Théâtre Étudiants;En famille

Date complète :

2022-05-30T20:00:00+02:00_2022-05-30T21:00:00+02:00;2022-05-31T20:00:00+02:00_2022-05-31T21:00:00+02:00;2022-06-01T20:00:00+02:00_2022-06-01T21:00:00+02:00

tdv