A nous l’été – Pause culture



2022-07-07 – 2022-08-27

De nombreux spectacles gratuits sont proposés dans la ville durant l’été. Une programmation culturelle riche et éclectique que l’on pourra découvrir au sein de trois lieux emblématiques de Strasbourg :

– Tous les samedis du 9 juillet au 27 août à 17h, place du Temple-Neuf : animations de théâtre, de danse et de lecture

– Les jeudis 7 et 21 juillet et 4 et 18 août à 18h, au 5e Lieu : spectacles acoustiques jeune public ou tous publics

– les samedis 16 et 30 juillet et 13 et 27 août à 17h, dans le parc du Lieu d’Europe : concerts dédiés à la culture européenne et aux musiques du monde (programme sur lieudeurope.strasbourg.eu).

