À nous la préhistoire! Le Relais de l'Aurival, 29 juin 2021-29 juin 2021, Coux et Bigaroque-Mouzens.

À nous la préhistoire!

du mardi 29 juin au samedi 10 juillet

**Notre projet** Les séjours de découvertes « permettent de s’extraire de façon significative du contexte et de l’espace habituels de la classe. Elles constituent ainsi, pour les élèves, un réel dépaysement et un moment privilégié d’apprentissage de la vie collective que chacun devrait connaître au moins une fois au cours de sa scolarité. » (Circulaire de 2005). Ici s’agira en plus de faire découvrir la France a des jeunes migrants, non accompagnés, que nous prenons en charge au sein de la Maison HUSSON, centre MNA VALENTON depuis Juillet 2020. Le séjour de découverte prévue pour les MNA au Coux et Bigaroque (Dordogne) s’inscrit dans la continuité du projet d’établissement de l’association AURORE et de la Maison HUSSON. Il permettra d’en développer deux axes : * **1 : Apprentissage :** -Acquérir du vocabulaire : appréhender ou réinvestir du lexique en lien avec différentes matières (histoire, géographie, sciences, EPS, sciences humaines ; vie quotidienne à travers les lieux d’hébergement). -Être dans l’espace et le temps : se situer dans l’histoire commune et dans sa propre histoire. * **2 : Acquérir de l’autonomie** Nos jeunes accueillis sont pour la plupart logés en appartements diffus autour de Valenton et sont en semie-autonomie. Au centre, les 15 jeunes vont vers l’autonomie avec le travail réalisé au quotidien et ce séjour pourra continuer dans cette approche.

Il s’agit d’un séjour en Dordogne au sein du Relais de l’Aurival, pour des jeunes mineurs migrants.

Le Relais de l’Aurival 98 Le Bourg, 24220 Coux-et-Bigaroque-Mouzens Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

