A nous la nuit TNT – Terrain Neutre Théâtre, 8 mars 2023, Nantes.

2023-03-08 Représentations mercredi 8 mars 2023 à 10h30 et à 15h

Horaire : 15:00 15:30

Gratuit : non 8 € Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr- www.billetreduc.com Représentations mercredi 8 mars 2023 à 10h30 et à 15h

L’histoire nous raconte comment Félix et Rosie, en séjour chez Mamy Line, se retrouvent aux prises avec un dilemme : laisser le doudou de Félix passer la nuit dehors, ou aller le récupérer en traversant le noir de la nuit ? Ils vont affronter leurs peurs nocturnes pour finalement redécouvrir la maison et le jardin d’un autre œil et d’une autre oreille, grâce à la bienveillance malicieuse de leur grand-mère. Un théâtre d’ombres mêlant arts visuels et arts vivants au service d’une histoire pour apprivoiser la peur de la nuit. De Evelyne Poiraud et Laurent DupontAvec Evelyne Poiraud et Nicolas ChassayCréation musicale : Alain Pierre Interprétation musicale : Xavier Normand Public : à partir de 18 mois Durée : 30 min.

