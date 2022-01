« A NOUS LA NUIT ! » AU REFUGE DE L’ARCHE Château-Gontier-sur-Mayenne, 13 février 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

« A NOUS LA NUIT ! » AU REFUGE DE L’ARCHE Refuge de l’Arche 13 quater rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-02-13 16:00:00 – 2022-02-13 16:30:00 Refuge de l’Arche 13 quater rue Félix Marchand

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

4 10 EUR L’histoire nous raconte comment Félix et Rosie, en séjour chez Mamy Line se retrouvent aux prises avec un dilemme cornélien : laisser le doudou de Félix passer la nuit dehors, tout seul, dans la cabane, ou aller le récupérer en traversant le noir de la nuit ? Ils vont affronter leurs peurs nocturnes pour finalement redécouvrir la maison et le jardin d’un autre œil et d’une autre oreille, grâce à la bienveillance malicieuse de leur grand-mère.

Durée : 30 minutes

Laissez-vous porter par l’univers poétique du spectacle « À nous la nuit ! » par Le Bouffadou Cie. Un spectacle pour apprivoiser la nuit, pour les tout-petits, de 18 mois à 5 ans (et plus, si le cœur vous en dit !)

reservation@refuge-arche.org +33 2 43 07 24 38 https://www.refuge-arche.org/

