A nous de changer Les Règles ensemble !

du lundi 21 février au vendredi 25 février à L'Hôtel de ville

Ensemble, participons à la lutte contre la précarité menstruelle ! La précarité menstruelle est le manque d’accès aux protections menstruelles, pour des personnes n’ayant pas les moyens d’en acheter, ou pas suffisamment. Dans le monde, une femme sur dix est victime de précarité menstruelle. En France, cela touche 1,7 million de femmes. Cette précarité peut provoquer de graves troubles physiques et psychologiques. Tout au long de sa vie, une femme dépensera près de 4000 euros en produits d’hygiène menstruelle. Huit communes de la Métropole Rouen Normandie se mobilisent contre la précarité menstruelle pour collecter des protections périodiques en partenariat avec le Réseau Santé Précarité. Comment participer à la collecte solidaire à Cléon ? Faites vos courses et déposez votre don dans l’un des points de collecte du 21 au 26 février 2022. Privilégiez les serviettes hygiéniques, souvent plus adaptées aux besoins des femmes qui les utiliseront. Vous pouvez également déposer d’autres produits neufs : tampons, cups, protège-slips et lingettes… Les dons seront remis à des associations solidaires de la ville de Cléon, pour des femmes et des jeunes filles en situation de précarité, sans domicile fixe, en foyer, étudiantes, lycéennes, collégiennes… Retrouvez les lieux de collecte : – L’Hôtel de ville – La médiathèque George Sand – L’association Le Sillage – L’enseigne Aldi – La pharmacie Place Saint Roch – La pharmacie La Traverse Collecte de produits d’hygiène menstruelle L’Hôtel de ville Rue de l’église, 76410 cléon Cléon Seine-Maritime

