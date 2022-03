À Notre tour ! – Projection NEF de Dijon,Bibliothèque des Beaux-arts, 21 mars 2022, Dijon.

NEF de Dijon, Bibliothèque des Beaux-arts, le lundi 21 mars à 14:00

Ce documentaire suit le parcours de quatre jeunes. _Dan, Marouane, Elsa et Zakarya_ ont entre 18 et 25 ans. Ils sont de jeunes français juifs et musulmans et, comme la plupart des jeunes de la génération des années 2000, ont grandi dans une société entachée par la recrudescence des actes antisémites et racistes. En novembre 2018, ils décident de se lancer, dans le cadre d’une initiative mise en place par [**SOS RACISME**](https://sos-racisme.org/), dans un grand tour de France, ils lancent ensemble le [**”Shalom Salam Salut Tour”**](https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/documentaire-notre-tourun-documentaire-hanna-assouline-lundi-7-septembre-2355-1798496.html) à la rencontre de jeunes de leur âge ou presque. Dans des lycées, des associations, des centres communautaires, ils font se rencontrer des jeunes de culture différente, qui bien souvent ont rarement eu l’occasion d’échanger et de débattre ensemble. Au fil des jours, Dan et les autres doivent se confronter à des sujets arides, qui réveillent parfois chez certains des souvenirs difficiles : concurrence mémorielles et victimaire, racisme, antisémitisme. C’est en en parlant qu’on déconstruit la méfiance et les tabous. [Et aujourd’hui, c’est à leur tour d’en parler parler.](https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/reporters/20201225-%C3%A0-notre-tour-quand-des-jeunes-s-unissent-contre-le-racisme)

Entrée libre

À notre tour ! est un documentaire réalisé par Hanna Assouline produit en 2018-2019. C’est un film qui s’intéresse aux préjugés entre les jeunes juifs et musulmans en France.

NEF de Dijon,Bibliothèque des Beaux-arts 1 Pl. du Théâtre, 21000 Dijon



