A NOS AMOURS PAR LE CHOEUR DE LA CITE Salle du CHNM Mayenne, dimanche 18 février 2024.

La chorale de Ste Suzanne et Chammes présente à Mayenne son spectacle A nos Amours. Au profit de l’association Vacances et Familles.

Les mots d’amour, il y en a tant…il y’en a trop…comme le chantait Édith Piaf. La chorale de Ste Suzanne et Chammes ne trouve pas, pour le moment, qu’il y en ait trop. Et puis l’amour, c’est vaste…on peut aimer de tant de façons différentes. Une personne, son pays, un hobby… un peu, beaucoup ! Et nous, dans cette chorale, on chante…passionnément !

On aime aussi raconter des histoires ! Des histoires d’amour, bien sûr ! De différents amours, et même un peu de désamours…

Deux actrices et deux acteurs mettront, avec des mots, ce que tout un chacun peut ressentir à ce sujet. Enfin, de façon théâtrale quand même !

16 saynètes assez courtes et autant de chansons qui vont avec… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18

Salle du CHNM Boulevard Paul Lintier

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

