Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan 30120, Le Vigan A nos AmourS Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: 30120

Le Vigan

A nos AmourS Le Vigan Le Vigan, 25 novembre 2021, Le ViganLe Vigan. A nos AmourS Cinéma CineOde – Le PalacePlace du Quai Cinéma CineOde – Le Palace Le Vigan Le Vigan

2021-11-25 – 2021-11-25 Place du Quai Cinéma CineOde – Le Palace

Le Vigan 30120 Cinéma CineOde – Le Palace Le Vigan 30120 Le Vigan Propose un film, un jeudi par mois.Prochains rendez-vous : A 20h30. Tarif 5 €. le 25 nov : Woman at war (Benedikt Erlingsson). 16 dec : My Sweet Pepper Land (Hiner Saleem). Séances précédées de fantaisies artistiques inédites (lectures, chansons, poésies, happenings, expos, musiques, scénettes, slam, danse…) dès 19h30. Pour participer au projet : compagnieamarante@gmail.com Buvette et petite restauration à emporter. http://www.cineode.fr/levigan-le-palace Droits libres

Cinéma CineOde – Le PalacePlace du Quai Cinéma CineOde – Le Palace Le Vigan Le Vigan

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 30120, Le Vigan Autres Lieu Le Vigan Le Vigan Adresse Cinéma CineOde - Le PalacePlace du Quai Cinéma CineOde - Le Palace Ville Le ViganLe Vigan lieuville Cinéma CineOde - Le PalacePlace du Quai Cinéma CineOde - Le Palace Le Vigan Le Vigan