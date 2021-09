A nos amours ! Besançon, 9 octobre 2021, Besançon.

A nos amours ! 2021-10-09 20:00:00 – 2021-10-09 22:00:00 Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon – Auditorium 1 Passage des Arts

Besançon Doubs

A nos amours !

Comédie musicale

Amour, amour ! quand tu nous tiens !

Ce joyeux programme, construit à partir de mélodies et chansons françaises et allemandes, est la nouvelle création de Consonances – association franco-allemande.

Cupidon en est le personnage central. Amour conquérant qui lance ses flèches et n’abandonne jamais la partie. L’histoire se déroule dans le Paris et le Berlin des années folles mais glisse aussi, avec des mélodies empruntées à d’autres époques, dans le monde intemporel et mouvementé de l’amour.

Ainsi voisinent Satie avec Gluck, Kurt Weill avec Gainsbourg, Reynaldo Hahn avec Walter Kollo, Poulenc avec Léo Ferré……

Deux chanteuses, la Française Anne-Hélène Guégan, et l’Allemande Carolin Neukamm se partagent le plateau avec François Costagliola, comédien, et la danseuse de Fribourg Claudia Krauss. Ils/elles sont accompagné.e.s par le pianiste Yves Descharmes. Le scénario et la mise en scène sont de Liliane Tuetey-Descharmes.

http://consonances.org/page-250.html

A nos amours !

Comédie musicale

Amour, amour ! quand tu nous tiens !

Ce joyeux programme, construit à partir de mélodies et chansons françaises et allemandes, est la nouvelle création de Consonances – association franco-allemande.

Cupidon en est le personnage central. Amour conquérant qui lance ses flèches et n’abandonne jamais la partie. L’histoire se déroule dans le Paris et le Berlin des années folles mais glisse aussi, avec des mélodies empruntées à d’autres époques, dans le monde intemporel et mouvementé de l’amour.

Ainsi voisinent Satie avec Gluck, Kurt Weill avec Gainsbourg, Reynaldo Hahn avec Walter Kollo, Poulenc avec Léo Ferré……

Deux chanteuses, la Française Anne-Hélène Guégan, et l’Allemande Carolin Neukamm se partagent le plateau avec François Costagliola, comédien, et la danseuse de Fribourg Claudia Krauss. Ils/elles sont accompagné.e.s par le pianiste Yves Descharmes. Le scénario et la mise en scène sont de Liliane Tuetey-Descharmes.

dernière mise à jour : 2021-09-20 par