A NE PAS RATER – RESURGENCE Lodève, 10 mars 2022, Lodève.

2022-03-10 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-10 20:30:00 20:30:00

Lodève Hérault

EUR 10 6 Un moment à passer ensemble au détriment du reste

Revenons à la base. Un spectacle, c’est d’abord ça : un certain nombre de personnes enfermées dans une salle pendant un certain temps. Voilà. Pendant une heure, vous allez donc être coincés ici, pour assister à ce spectacle. Et forcément, pendant que vous assisterez à ce spectacle, vous allez rater tout ce qui se passe ailleurs. Tout.

Mais pendant que nous serons donc pleinement occupés à passer à côté d’un nombre incalculable de trucs, qu’allons-nous faire, nous, ici ? Accepter le vide ? Ou tenter de le remplir ? La question est donc : prendrez-vous le risque de consacrer une heure entière à ce spectacle, uniquement parce qu’il est pourvu d’un titre diablement accrocheur ?

+33 4 67 96 31 63

Cie La Vaste Entreprise

