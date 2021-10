A NE PAS RATER Grand Théâtre des Cordeliers, 8 décembre 2021, Albi.

du mercredi 8 décembre au jeudi 9 décembre à Grand Théâtre des Cordeliers

Un spectacle qui se propose de prendre la mesure de tout ce que vous avez raté pendant que vous assistiez au spectacle. Êtes-vous atteint du FOMO (Fear Of Missing Out) ou la peur constante de manquer une information importante dont tout le monde serait informé sauf vous ? Souffrez-vous du FOBO (Fear Of Better Options), ce sentiment permanent d’être en train de rater quelque-chose de potentiellement mieux ? Le spectacle met en jeu toutes ces questions exacerbées par nos habitudes contemporaines et notre condition humaine toujours en quête de plus, de mieux, de meilleur. Avec sagacité, ironie et une bonne dose d’humour, Nicolas Heredia déroule une démonstration flamboyante de tous nos travers, nos manques vrais ou supposés, nos frustrations, nos peurs d’affronter le vide et nos vains efforts à le remplir. Pour mémoire, chaque heure que nous vivons est malheureusement une heure qui ne reviendra pas. La question est donc : prendrez-vous le risque de consacrer une heure entière à ce spectacle, uniquement parce qu’il est pourvu d’un titre diablement accrocheur ? La réponse à la sortie. À ne pas rater ! **Distribution** Écriture, scénographie et mise en scène Nicolas Heredia / Collaboration artistique Marion Coutarel / Avec Nicolas Heredia, Sophie Lequenne / Manipulations Gaël Rigaud, Marie Robert / Construction et régie générale Gaël Rigaud / Création lumière Marie Robert / Coordination de production Bruno Jacob, Mathilde Lubac-Quittet

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 €

Théâtre

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



