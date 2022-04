A ne pas louper : le Quinté+ de galop ! Hippodrome Bordeaux Le Bouscat Le Bouscat Catégories d’évènement: Gironde

A ne pas louper : le Quinté+ de galop ! Hippodrome Bordeaux Le Bouscat, 25 avril 2022, Le Bouscat. A ne pas louper : le Quinté+ de galop !

Hippodrome Bordeaux Le Bouscat, le lundi 25 avril à 12:30

Au programme : 9 courses nationales de galop dont 6 de plat et 3 d’obstacles. Les jockeys internationaux et les meilleurs chevaux seront au rendez-vous. Lors de cette réunion de courses, les visiteurs petits et grands pourront profiter de nombreuses activités : des structures gonflables, des jeux en bois géants en pleine nature, un stand de chichi et de crêpes, des cadeaux à remporter sur tirage au sort… Il y aura également un marché de créateurs organisé par Bélinda Evènementiel. Le partenaire officiel de cette journée sera BMW Bayern Mérignac qui organisera une exposition de voitures. Le restaurant panoramique La Table de l’Hippodrome et la brasserie seront ouverts pour pouvoir profiter d’un repas gastronomique tout enregardant les courses. Ouverture de l’Hippodrome à 12h30 Entrée gratuite – parking gratuit sur place

Venez profiter en famille ou entre amis le lundi 25 avril, pendant les vacances scolaires, des courses hippiques… Hippodrome Bordeaux Le Bouscat 8 avenue de l’hippodrome 33110 LE BOUSCAT Le Bouscat Migron Gironde

