Lissieu Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu, Métropole de Lyon A Nazareth, vivre la fraternité ! Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu Catégories d’évènement: Lissieu

Métropole de Lyon

A Nazareth, vivre la fraternité ! Saint-Joseph de Mont-Luzin, 9 octobre 2021, Lissieu. A Nazareth, vivre la fraternité !

du samedi 9 octobre au dimanche 3 avril 2022 à Saint-Joseph de Mont-Luzin

A Nazareth, vivre la fraternité ! ——————————— ### 3 WEs pour étudiants et jeunes pro afin d’approfondir ensemble la thématique de fraternité mais aussi pour l’expérimenter concrètement. Nous réfléchirons notamment aux fondements bibliques de la fraternité. Nous l’aborderons également sous l’angle de la théologie en déployant particulièrement ses enjeux éthiques tant du point de vue social que politique. Les horaires indiqués ici sont estimatifs : mieux vaut demander des précisions à [mont-luzin@fsj.fr](mailto:mont-luzin@fsj.fr) En tous les cas tu peux arriver en cours de route, mais aussi la veille :D

Inscription indispensable

WE pour étudiants et jeunes pros Saint-Joseph de Mont-Luzin 682 route de Limonest, 69380 Chasselay Lissieu Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T14:30:00;2022-01-22T11:30:00 2022-01-22T23:59:00;2022-01-23T00:00:00 2022-01-23T15:30:00;2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T23:59:00;2022-04-03T00:00:00 2022-04-03T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lissieu, Métropole de Lyon Autres Lieu Saint-Joseph de Mont-Luzin Adresse 682 route de Limonest, 69380 Chasselay Ville Lissieu lieuville Saint-Joseph de Mont-Luzin Lissieu