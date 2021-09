A NANNA, ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 9.3 Saint-Denis-d’Anjou, 2 octobre 2021, Saint-Denis-d'Anjou.

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

En Corse, le chant polyphonique est né de la terre et de la foi et a, de tout temps, été réservé aux hommes. Catherine Simonpietri met cette fois-ci les femmes à l’honneur et nous fait entendre leurs multiples facettes. Les femmes corses rythment la vie par des chants, aussi nécessaires à charmer nos fragiles enfances qu’à consoler nos douleurs. Ces chants puissants, de tradition orale, sacrés et profanes, racontent les différentes étapes de la vie quotidienne des habitants de l’île, tant dans les évènements religieux que familiaux et sociaux.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ce programme 100% féminin convoque les berceuses corses qui célèbrent l’amour inconditionnel d’une mère à son enfant. En contrepoint, des « voceri », chants funèbres de « vendetta », et des pièces sacrées appellent au recueillement.

